Ottimi risultati in Europa e nel Mondo per la Street Moon School Dance Academy di Jerago con Orago

L’Asd Street Moon School – Dance Academy di Jerago con Orago è un’associazione che si occupa di Danza Sportiva, in particolare di Hip Hop Dance, Popping e Breaking, discipline che fanno parte della categoria “Street Dance” della Fids (Federazione Italiana Di Danza Sportiva) riconosciuta dal CONI.

La scuola nasce con l’intento di formare giovani talenti affini alla cultura Hip Hop e dal 2020 viene portata avanti dal tecnico nonché insegnante di riferimento Sara Palermo conosciuta con il nome d’arte Ally. Quest’anno l’associazione si è distinta per tre convocazioni a campionati Internazionali di Danza Sportiva.

In seguito al Campionato Italiano di aprile a Massa Carrara, nel quale gli atleti della scuola hanno ottenuto svariati successi, la Fids ha convocato ben tre convocazioni per le competizioni internazionali di danza Ido (International Dance Organization).

A inizi di luglio la prima convocazione ha portato Ally e le sue due atlete – Paola Biccai e Elena Turri – a Skopje, in Macedonia, per il Campionato Europeo di Popping All’european Popping Championship, dove ottengono il secondo posto nella categoria Popping Duo Junior 2. A seguito di questo grande successo le due atlete vengono poi convocate anche per il Campionato Mondiale di Popping – World Popping Championship, tenutosi a Graz in Austria lo scorso 29 ottobre. Dopo due mesi di allenamenti, ancora una volta, le due ragazze sono riuscite a conquistare la medaglia di argento classificandosi come Vice Campioni del Mondo di Popping Duo Junior 2.

Ma non finisce qui, perché la Street Moon School, insieme ad altri quattro suoi atleti, è stata convocata ed ha partecipato anche al Campionato Mondiale di Street Dance Show – World Street Dance Show Championship tenutosi in Polonia lo scorso settembre, sempre accompagnati dal Tecnico e insegnante Ally in cui l’atleta Federico Tarabbia ha conquistato il secondo posto guadagnandosi il titolo di vice campione del mondo con lo show “Ludwig Van Phexthoven” , mentre gli atleti Arianna Bruni, Giulia Delbono e Daniele Pratelli con i loro show hanno conquistato le finali del Campionato.

«L’associazione sportiva – il commento -, insieme a tutto il consiglio, è fiera e orgogliosa sia del lavoro degli insegnanti sia della costanza e della determinazione dei suoi atleti che stanno rappresentando la bandiera Italiana della nostra Nazione in questi Campionati di Danza».