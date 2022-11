“Il Padre della Sposa” in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizio

L’amore è una cosa meravigliosa… finché non capita a tua figlia. “Papà ho una notizia meravigliosa: mi sposo!”. Quanti genitori hanno accolto con sgomento una frase del genere? E soprattutto quanti padri sono rimasti scioccati quando a pronunciarla è stata quella che per loro è e sarà sempre la loro bambina? Da qui parte “Il padre della sposa”, una delle commedie più esilaranti e attuali del panorama teatrale e cinematografico internazionale.

Portata sul grande schermo prima da Spencer Tracy e più recentemente da Steve Martin, “Il padre della sposa” affronta con ironia e puro divertimento il tragico momento del distacco dell’amata figlioletta da una normale famiglia borghese e lo stress dei preparativi per il suo matrimonio. Situazioni divertenti, gag, equivoci e battute si mescolano in un cocktail esplosivo di risate e sentimenti, allegria e tenerezza.”

Questa commedia, rappresentata dalla compagnia teatrale “I Divinattori” di Busto Arsizio, (regia Patrizia Cuvello) fu un grande cavallo di battaglia dell’Artista Gianfranco D’Angelo, sarà preceduta dalla presentazione del libro “Io lo conoscevo bene, storia di Gianfranco D’Angelo, eterno fanciullo” che racconta e svela, tra aneddoti, scherzi, passioni, piccole manie la storia dell’Attore che portò per primo in scena questa divertente commedia. Il libro, scritto dalla giornalista Marina Baumgartner, per trentacinque anni ufficio stampa dell’attore, sarà presentato nel corso dell’intervista che Laura Vignati, giornalista dell’informazione online, farà direttamente dal palcoscenico all’autrice.

Dopo lo spettacolo i libri saranno in vendita nel foyer del teatro Manzoni, dove sarà possibile incontrare e conoscere direttamente l’autrice.

Il cast composto da Alfina Petralia, Daniela De Zotti, Federico Figel, Gabriele Ambrosetti, Giuseppe Scolese, Igino Portatadino, Laura Surbone, Marco Porretta e Romina Cristallo