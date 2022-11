Palazzo Verbania al completo, successo per la Cena del Cuore di Anffas Luino

Venerdì 11 novembre nella bellissima cornice di Palazzo Verbania di Luino si è svolta la terza edizione della “Cena del Cuore” di Anffas Luino, realtà da oltre 60 anni quotidianamente impegnata nel diffondere la cultura della non discriminazione, il riconoscimento dei diritti e il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Galleria fotografica Cena del Cuore di Anffas Luino 4 di 6

La serata, che ha registrato il sold out e ha visto la presenza di tanti amministratori e rappresentanti delle istituzioni del territorio, è stata l’occasione per presentare gli obiettivi raggiunti dall’Associazione in questi ultimi anni e i 7 progetti futuri, i quali saranno in grado di dare applicazione, anche nel luinese, alla legge 112-“Dopo di noi”.

“Dopo di Noi” è un modo per indicare cosa faranno le persone con disabilità quando ad esempio i loro genitori non potranno più aiutarli o prendersi cura di loro. L’aumento del numero di persone con disabilità intellettiva, infatti – che come chiunque sogna di affermarsi dalla propria famiglia e crearsi un futuro in modo indipendente – apre nuove sfide per la società, i comuni e gli operatori.

E’ in linea con questo che venerdì sera è stato proiettato un filmato in cui i giovani di Anffas Luino, senza riserva e con grandi speranze, hanno raccontato di come sognano la loro vita adulta. L’obiettivo della serata è stato proprio quello di presentare ai diversi soggetti del territorio i progetti che già attuati in molti comuni d’Italia stanno permettendo concretamente di dare un futuro a questi ragazzi, uscendo dalla logica emergenziale a fronte di una programmazione della loro vita, con largo anticipo.

«Grazie a tutte le persone che hanno accolto il nostro invito» ha concluso Emilia Palazzo, presidentessa dell’associazione.