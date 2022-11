Parco inclusivo, servizi e sport: il progetto per rinnovare la scuola Parrocchiale di San Salvatore

San Salvatore, seppur geograficamente staccato dal centro di Malnate, è sempre stato un punto di riferimento importante per la comunità grazie ai servizi offerti dalla Scuola Materna Parrocchiale, che ha più di 80 anni di vita e che ha aperto nei mesi scorsi anche la sezione Primavera, sia per la scuola elementare “Galbani”, oltre ovviamente che per l’attività oratoriale.

«Oggi – si legge nella lettera delle Parrocchie di Malnate – con 4 sezioni d’infanzia e una sezione Primavera è necessario pensare ad una ristrutturazione complessiva degli spazi. Per queste ragioni la Commissione di Gestione Amministrativa della scuola ha presentato un progetto dei lavori da eseguire con un dettagliato piano economico al Consiglio Affari Economici, che l’ha approvato. Successivamente il progetto è stato presentato all’Amministrazione comunale che ha dato parere favorevole con una specifica convenzione che ne regola i rapporti. Dopo i primi lavori per l’apertura della sezione Primavera, diventa necessario pensare all’ampliamento della struttura e alla riqualificazione generale per rendere sempre più fruibile l’accesso e più sostenibili gli spazi di gioco per tutta la cittadinanza».

Saranno 5 gli interventi messi nel progetto, dai nuovi bagni agli spazi per gli sport fino a un parchetto giochi inclusivo.

NUOVI BAGNI

Nelle ultime 8 annualità scolastiche la scuola ha visto un forte incremento del numero di iscritti; per questo motivo serviranno un nuovo blocco di bagni per la scola materna per una migliore gestione degli spazi e nel rispetto dei tempi di ogni bambino.

SPAZIO POLIFUNZIONALE CON PARCHEGGIO E CAMPO DA BASKET

Tra gli obiettivi della scuola materna c’è quello di aprire le porte a tutta la comunità di San Salvatore, e non solo, per la realizzazione di eventi per tutte le fasce di età e rendere viva e attiva la frazione in un’ottica di collaborazione sinergica fra tutte le parti. La realizzazione del parcheggio sarà utile anche alla adiacente scuola primaria “Galbani”, con la quale da anni intercorrono rapporti di continuità e collaborazione.

PICCOLO PARCO INCLUSIVO

La scuola ha aderito al bando “Interventi Sociali” della Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha assegnato un contributo che permetterà la realizzazione di un parco giochi inclusivo da realizzare entro il 2023, in linea con il senso di accoglienza e di integrazione che la scuola porta avanti con notevole impegno da sempre.

SCALA ANTINCENDIO

A seguito dell’incremento del numero di bambini, si provvederà all’installazione di una scala antincendio qualora i numeri superassero quelli previsti da normativa vigente.

CAMPETTO DA CALCIO

Anche il campetto da calcio è necessario per i bambini: verrà riqualificato e realizzato ex novo a garanzia della sicurezza e della fruibilità.

«L’impegno economico è notevole – spiegano dalla Parrocchia – e, se fino ad ora la scuola con le sue risorse è stata in grado di sostenere le spese senza mai chiedere nulla alla comunità, ora diventa difficile conseguire i risultati di ristrutturazione e ampliamento con le sole forze interne. Per questo facciamo appello a tutti di concorrere, secondo le proprie possibilità, a tale impresa. Noi confidiamo e speriamo nella nostra comunità. È possibile contribuire con bonifico o con bollettino postale, sapendo che qualsiasi somma inviata andrà a questo scopo e verrà rendicontata. Inoltre la somma versata può essere portata in detrazione con la dichiarazione dei redditi».

Per le donazioni la causale da indicare sarà: “Donazione finalizzata all’edilizia scolastica, all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.

Per chi interessato, si indica l’Iban della Scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore: IT38C0306909606100000122312