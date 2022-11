Pari del Varese, mister De Paola: “Un buon punto dopo una gara di sofferenza”

Un punto a Brusaporto per il Varese che pareggia 1-1 al termine di una gara difficile. Mister Luciano De Paola prova a guardare il risultato in maniera positiva: «Un buon punto contro una buona squadra. Loro hanno giocato un buon calcio e per noi è stata una partita di sofferenza. La cosa positiva è il risultato e vediamo di cambiare questo trend negativo. È normale che la squadra possa risentire di una settimana strana e che nella testa dei giocatori possa succedere qualcosa. A livello di cattiveria abbiamo fatto una buona partita mentre sulla qualità non tanto. Mi sono piaciute le due punto che si sono sacrificate e anche Pastore è entrato bene, così come Premoli. Ci prendiamo questo punto per continuare su questa strada. Ci manca la serenità nel palleggio che abbiamo in allenamento e non in partita».

«Piccoli si è fatto male – spiega l’allenatore biancorosso -. Soffre su questa coscia da due mesi e per questo l’ho messo davanti alla difesa dove deve coprire meno spazio. Speriamo non sia nulla di grave anche perché mancherà anche Gazo che è stato espulso e per settimana prossima dovrò vedere di inventarmi qualcosa a centrocampo. Riguardo a Mapelli: l’ho visto distratto in settimana e ho deciso di non convocarlo».

Ex di turno, mister Filippo Carobbio si rammarica per non aver conquistato il bottino pieno: «Il pareggio ci sta stretto. Abbiamo fatto una partita giusta, come l’avevamo preparata, giocando noi per 90′. Ci hanno fatto gol sull’unico tiro in porta e credo che meritavamo i tre punti. Sono comunque soddisfatto della prestazione che abbiamo fatto e nel modo in cui i ragazzi sono stati in campo. Siamo al decimo risultato utile di fila, il che significa che batterci è difficile, ma ci manca qualità negli ultimi metri, dove ci manca la giocata decisiva. Dobbiamo migliorare lì».