Passa la mozione di Astuti sui sanitari no-vax, non saranno reintegrati in reparti a rischio

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato all’unanimità la mozione che impegna l’Assessore al Welfare a dare indicazioni ai direttori generali delle ATS e delle ASST lombarde affinché il reintegro degli operatori sanitari no vax non avvenga presso i reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio.

Il documento è stato illustrato dal primo firmatario Samuele Astuti (PD), il quale ha ricordato che a livello regionale possono essere stabilite disposizioni per affidare ai professionisti no vax reintegrati attività diverse da quelle clinico-assistenziali, senza configurare un demansionamento.

In Lombardia sono complessivamente 670 (lo 0,6% di tutto il personale) tra medici, infermieri e operatori sanitari i lavoratori reintegrabili (oltre mille se si considera anche il settore privato). L’Assessore al Welfare Guido Bertolaso ha riferito che i direttori generali e i direttori sanitari sono già stati invitati dall’assessorato a impiegare i medici reintegrati in mansioni che non prevedano contatti con pazienti a rischio.