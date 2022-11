Il Pd varesino chiede subito un tavolo per affrontare le elezioni regionali

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Luca Carignola, Segretario PD Varese, in merito alla questione delle prossime elezioni regionali.

Prima ancora che come membri di segreteria, come semplici elettori stiamo seguendo con apprensione la preparazione delle elezioni regionali.

Dopo la pesante sconfitta alle elezioni politiche e i disastri di Fontana e’ forte e diffusa la voglia di riscatto e di voltare pagina.

Abbiamo profondo rispetto dei nostri organismi regionali, ma siamo nettamente contrari all’indizione delle elezioni primarie una settimana prima di Natale per individuare il candidato presidente.

Mentre le elezioni si avvicinano e gli altri candidati saranno già in piena campagna elettorale, noi dovremmo dividerci tra noi ancora per un lungo tempo, discutendo non si sa bene su quali piattaforme, forse (ma non è detto) alternative tra loro: una cosa fuori dalla realtà.

Il Lazio dimostra che è possibile presentare agli elettori un candidato sostenuto da una coalizione più larga rispetto a quella del 25 settembre.

Come chiesto anche da diversi nostri sindaci, auspichiamo vivamente che il pd eserciti la sua leadership e si faccia promotore di un tavolo di confronto con tutte le forze alternative a Fontana e alla destra, per discutere di cosa proporre agli elettori e concordando il metodo di scelta del candidato presidente, che dovrà essere comunque popolare e forte. Solo così la Lombardia potrà diventare contendibile.

Luca Carignola Segretario PD Varese