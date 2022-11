Pellicini: “Maroni è stato un grande politico, molto amato sia sul territorio”

«Roberto Maroni ci mancherà molto. È stato certamente un grande politico, molto amato sia sul territorio, sia a livello nazionale».

Il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, ex sindaco di Luino ricorda Roberto Maroni: «Anche nei momenti più duri dell’indipendentismo padano, è sempre stato un uomo delle istituzioni con il senso dello Stato. Si è sempre distinto in tutti gli importanti ruoli che ha ricoperto, da Ministro a Presidente della Regione. Lo ricordo anche come amante della barca a vela e del lago Maggiore. In una sua visita a Luino mi mostrò con orgoglio la tessera dell’AVAV del 1974. Ora, dopo tanta sofferenza, potrà navigare sereno tra le nuvole!».