In pensione Domenico Tesoro vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Varese

Andrà in pensione il 1° dicembre il direttore vice dirigente dei Vigili del Fuoco ingegnere Domenico Tesoro.

Assunto nel ruolo dei Tecnici Antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 05 maggio 1986 per concorso pubblico, con la qualifica iniziale di Ispettore; promosso Ingegnere Direttore nel 1991, diviene Direttore Vice Dirigente dal 2006.

Dal 15 gennaio 1987 al 14 luglio 1987 ha prestato servizio al Comando di Milano, per approdare a Varese dal 15 luglio 1987.

Dal 1992 ha rivestito la qualifica di Vice Comandante; dal maggio 2001 al maggio 2002 è stato Reggente dello stesso Comando.

Tra i molteplici incarichi di rilevanza l’ingegnere Tesoro ha partecipato a vari Comitati Tecnici, a Commissioni di esami in ambito aeroportuale e a corsi piloti e specialisti di elicottero.

È stato direttore del Reparto Volo di Malpensa, conferito dal Capo del Corpo Nazionale.

«L’enumerazione degli eterogenei incarichi e dei ruoli che l’ingegnere Tesoro ha assolto nel Comando di Varese danno idea della pregnanza della sua figura professionale ed umana nella vita operativa e amministrativa del Comando – si legge in una nota – La profusione di esperienza e capacità che lo stesso ingegnere ha rivolto agli ambiti plurimi di questa Amministrazione sono noti, lasciando tracce memorabili di serietà ed abnegazione.

Anche nei riguardi dell’utenza esterna l’ingegnere Tesoro ha personificato questa amministrazione, con serietà ed autorevolezza.

Certamente va tributato all’ingegnere Tesoro un grato riconoscimento per la generosità professionale e la continuità con cui si è speso per la conduzione della macchina operativa e amministrativa che è la vita del Comando.

Al Direttore Vice dirigente ingegnere Domenico Tesoro e ai suoi familiari giungano sinceri auguri di un sereno avvenire».