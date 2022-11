Il piano energetico di Agesp a Busto Arsizio: smart working e tecnologia per abbassare i consumi

La forte crisi energetica in corso a livello nazionale ed internazionale sta costringendo le amministrazioni comunali ad adottare piani di contenimento del consumo di gas ed energia elettrica (ecco cosa fa Busto Arsizio). Oltre alle sedi istituzionali e gli edifici di proprietà comunale anche le società del Gruppo AGESP hanno predisposto una serie di azioni volte al contenimento dei consumi energetici presso le proprie sedi dislocate sul territorio.

È stato definito un piano di razionalizzazione dei consumi da attuare mediante l’introduzione di specifiche azioni, aggiuntive rispetto agli accorgimenti di uso corrente, compatibili e diversificate per i vari settori aziendali in modo da poter conseguire i risultati attesi riguardo la riduzione dei consumi nel rispetto del corretto ed efficiente svolgimento delle attività lavorative, consentendo nel contempo il mantenimento degli attuali standard lavorativi e la corretta erogazione dei servizi all’utenza.

Vengono dunque di seguito illustrate le singole azioni adottate sede per sede, in corso da ieri e programmate (a meno di interventi strutturali che richiedano specifici tempi tecnici) fino al 31 marzo 2023.

Sede Gruppo AGESP Via Marco Polo, 12

Il venerdì è prevista la chiusura totale degli uffici con svolgimento attività lavorative, per l’intera giornata di lavoro, in smart working; solo uffici Prealpi Gas S.r.l. potranno svolgere attività lavorative in presenza; attivi con servizio ridotto Protocollo e Reception (ore 8.30 – 12.30).

Sedi AGESP S.p.A. Via Canale, 26 / Via Ferrini, 43 – Igiene Ambientale

Progressiva installazione presso le docce degli spogliatoi di temporizzatori per razionalizzare il consumo di acqua e di temporizzatori / sensori di movimento per razionalizzare l’utilizzo delle luci.

Lavaggio mezzi con acqua a temperatura inferiore rispetto alla consuetudine attuale.

Sede AGESP Energia S.r.l. Via A. da Giussano, 6/8

Attività di sportello del sabato sospesa, con conseguente chiusura della sede aziendale dal venerdì alle 14.30 fino al lunedì mattina; il sabato mattina i dipendenti di sportello svolgeranno in smart working attività di back office.

Rimodulazione dell’orario di apertura al pubblico, per il recupero della chiusura del sabato, mediante nuovo orario dello sportello il lunedì: 8.30 – 14.15 (continuato) / 15.00 – 16.30.

Sede AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Parcheggi – Via Mazzini 24/b

Chiusura front office e uffici alle ore 13.00 nella giornata del sabato.

Nel turno pomeridiano del sabato, operatori disponibili sul territorio solo per manutenzione ordinaria e reperibilità tramite telefono portatile.

Adozione di un sistema di fotocellule per il mantenimento del costante spegnimento con accensione temporizzata e solo a necessità delle luci ai piani -4 e -5 dell’Autosilo Facchinetti.

Farmacie AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Accensione delle luci delle vetrine dalle ore 17.00 (non prima), indipendentemente dalle condizioni meteo.

Inoltre, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto MiTE n. 383 del 6 ottobre 2022 (Decreto Cingolani), gli impianti di riscaldamento presso tutte le sedi aziendali del Gruppo AGESP, nelle giornate di attività degli uffici, saranno impostati su una temperatura di 19°C e verranno spenti alle ore 16.00.