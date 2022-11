Picchia la moglie e aggredisce i parenti intervenuti: arrestato a Gallarate

Picchia la moglie e, quando i parenti di lei intervengono, li aggredisce usando un’arma bianca i parenti intervenuti per difenderla.

È successo a Gallarate, protagonista una giovane coppia di trentenni (classe 1990), cittadini pakistani, che vive in città. Venerdì sera il marito ha picchiato la moglie e in casa per difenderla sono arrivati il padre e fratello della ragazza. I famigliari della ragazza hanno fermato l’aggressione a lei, ma si è innescata una intensa discussione, al punto che il padre si è sentito male ed è finito in Pronto Soccorso.

Alla fine padre e fratello hanno convinto la ragazza a presentare denuncia, l’accompagnano in commissariato. E questa denuncia – maturata in famiglia – ha scatenato la rabbia quasi folle del marito: il trentenne si è presentato sotto casa dei genitori di lei e qui ha aggredito con un coltello i due cugini (che pure non avevano partecipato alla discussione del giorno prima) e il fratello della moglie. I cugini e il fratello hanno riportato ferite, ma per fortuna non gravi.

La Polizia lo ha a questo punto arrestato per le lesioni ai parenti. Ma oltre a questo nel frattempo va avanti la denuncia per maltrattamenti, sempre a carico del trentenne.

Il Pm Nadia Calcaterra ha chiesto la custodia in carcere dell’aggressore.