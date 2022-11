Piogge nella notte, diramata un’allerta meteo per rischio idrogeologico sul Varesotto

In relazioni alle piogge previste per la nottata tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre sul Varesotto la centrale regionale di monitoraggio sui rischi naturali ha emesso un’allerta di protezione civile per rischio idrogeologico.

La soglia di attenzione è piuttosto elevata, si tratta di un’allerta arancione, in particolare sulla fascia prealpina e dei laghi.

L’unità regionale ha previsto che entro le ore 6 del mattino di venerdì 04/11, sono attese mediamente cumulate tra 20-50 mm di pioggia su Alpi e Prealpi; in particolare sulle Prealpi saranno possibili, localmente ed in forma isolata, cumulate fino a 100-120 millimetri.