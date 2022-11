Pisapia si tira fuori dalla competizione elettorale per la Lombardia

Giuliano Pisapia non sarà in corsa per le elezioni regionali. L’ex sindaco di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera, si tira fuori dalla competizione nella quale in questi giorni hanno cercato di coinvolgerlo.

“Ci ho pensato seriamente – dice nell’intervista – ma credo che la soluzione migliore per il centrosinistra e per il civismo sia quella di cambiare schema”.

“Nel mio impegno politico – afferma Pisapia – ho sempre pensato che non ci siano ‘salvatori della patria’, ma che i risultati migliori siano il frutto del lavoro unitario di una comunità”. “Intendo anche – aggiunge poi – che non deve esserci un cenacolo di potenti o presunti tali che sceglie il candidato. Se no quel candidato rischia di voltarsi indietro e accorgersi che non c’è nessuno che lo segue”. “Chi cerca voti dal centrosinistra solo perché la destra non lo ha voluto come suo candidato non è coerente ma cerca solo il potere”, aggiunge.