Politics Hub chiude il Festival 2022 con un “viaggio” tra generazioni a Busto Arsizio

Tanti i temi affrontati durante l’ultimo incontro del Festival 2022 dell’associazione apartitica Politics Hub dal titolo “Italia, Paese per tutte le generazioni?” tenutosi ieri, sabato 19 novembre, alla Sala Tramogge di Busto Arsizio. All’incontro conclusivo, che ha messo generazioni a confronto su temi complessi, sono intervenuti il Prof. Federico Visconti (Rettore LIUC Università Cattaneo), il Prof. Vincenzo Galasso (Professore di economia, Head of Department of Social and Political Sciences dell’Università Bocconi), l’Onorevole Elena Bonetti (già Ministra per le pari opportunità e la famiglia) e la Dott.ssa Camilla Buttà (Sustainability, Diversity & Inclusion & Communication Manager dell’azienda di famiglia).

Il dibattito, guidato da Ilaria e Matteo (due ragazzi di Politics Hub), ha toccato diversi temi quali l’equità di genere nell’aspetto sociale e lavorativo, politiche a sostegno della famiglia, l’istruzione e il sistema pensionistico. Si è parlato anche di inclusione e di disabilità con un video-intervento di Alessandra Locatelli (Ministro per la disabilità) che ha sottolineato l’importanza di una presa di coscienza delle barriere fisiche ma soprattutto mentali e culturali, ancora presenti nella nostra società, che vanno superate.

Equità di genere in ambito lavorativo e politiche a sostegno della famiglia

La parità tra i sessi in ambito lavorativo è un tema molto complesso e su cui la politica si interroga da anni. C’è ancora un forte pregiudizio legato all’occupazione femminile in certi ambiti lavorativi. «Quella della mia famiglia è un’azienda che si occupa di trasporti. – ha detto la Dott.ssa Buttà – Nell’immaginario collettivo è un lavoro maschile ma il 60% dei dipendenti della nostra azienda sono donne e gli uomini ai vertici sono solo il 20%. Le nostre politiche aziendali sono a favore delle donne, in quanto viste come valore aggiunto».

Le famiglie rappresentano l’asse portante del paese perché sono un luogo di crescita e divenire delle nuove generazioni. L’Italia è tra gli ultimi paesi in Europa per tasso di fecondità e di occupazione femminile e spesso le donne sono costrette a scegliere tra la carriera e la famiglia. «Quando ho avuto il mio primo figlio mi sono chiesta se questo avrebbe bloccato la mia carriera. – ha spiegato l’onorevole Bonetti – Questa domanda me la sono posta perché è la società che porta la donna a chiederselo». La cultura del Paese gioca quindi un ruolo fondamentale nell’occupazione femminile, nella famiglia e nell’educazione dei figli. «La riforma del Family Act aveva l’obiettivo di collocare le famiglie in una politica che sostenesse il loro ruolo, non solo per l’aspetto della cura dei figli, ma anche in tutti gli aspetti educativi che la strutturano. – conclude l’Onorevole – L’assegno unico universale ha rivoluzionato il welfare italiano».

Occupazione dei giovani e debito pubblico

Un altro tema molto sentito è quello dell’occupazione giovanile in Italia e la fatica nel trovare lavoro. «I giovani sono penalizzati dalle scelte fatte negli anni precedenti. – dice il Prof. Galasso – Portando ad esempio la situazione economica degli anni 60/70, dove un ‘alta percentuale di lavoratori ha avuto accesso al trattamento pensionistico creando da una parte posti di lavoro ma al contempo un aumento di oneri da parte dello Stato. Questa situazione, sommata ad altre, ha contribuito all’aumento del debito pubblico».

Per quanto riguarda il ricambio generazionale nelle aziende, secondo il Prof. Visconti, in Italia manca l’attitudine al cambiamento. «L’inflazione di parole stride con la necessità di fatti. – dice il Prof. Visconti – Le nostre aziende sono piccole e non sempre hanno modelli organizzativi per fare spazio ai giovani».

All’inizio della serata, il pubblico in sala è stato coinvolto attraverso un breve sondaggio, realizzato dai ragazzi di Politics Hub, inerente le tematiche affrontate durante l’incontro. L’evento è stato una concreta occasione di confronto generazionale che ha permesso ai presenti di creare i presupposti per la condivisione di riflessioni su tematiche comuni.

Di Francesca Bianchi