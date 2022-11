A Porto Valtravaglia le celebrazioni per il 4 Novembre

Nella mattina sabato 5 novembre, il Sindaco Ermes Colombaroli, accompagnato dalla Polizia locale e da una rappresentanza del Gruppo Alpini di Porto Valtravaglia, si è recato ai monumenti ai caduti di guerra del comune per rendere onore e depositare una corona d’ alloro. Il Sindaco ha voluto ricordare i tanti morti in guerra del nostro territorio sottolineando ancora una volta l’importanza della libertà e della pace. Di seguito riportiamo un breve passaggio del discorso del Presidente Mattarella: ” Celebriamo oggi il Giorno dell’Unità Nazionale e in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all’Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico”. Onore ai caduti per la Patria, viva le Forze Armate strumento di pace, viva l’Italia.