Pozzecco convoca in Nazionale i varesini Caruso e Woldetensae

Torna a tingersi di azzurro la Pallacanestro Varese. Nelle convocazioni diramate oggi – giovedì 3 novembre – il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha inserito anche il nome di due giocatori della Openjobmetis. Si tratta dell’ala Tomas Woldentensae e del pivot Guglielmo Caruso, entrambi già da qualche tempo nel “giro” della nazionale. (foto Italbasket/FB)

“Wolde” e “Willy” fanno parte di un elenco di 18 giocatori che è stato convocato per le sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2023. L’Italia affronterà nell’ordine i campioni del mondo e d’Europa in carica della Spagna (Pesaro, venerdì 11 novembre) e la Georgia a Tbilisi (lunedì 14): a febbraio 2023 si disputeranno poi gli ultimi due incontri del girone. Entrambi i match saranno trasmessi anche dalla Rai.

Pozzecco non ha convocato Nicolò Melli, una decisione presa di comune accordo, e ha concesso ai giocatori impegnati con Milano e Virtus Bologna in Eurolega di aggregarsi al gruppo azzurro il 10 novembre. Non c’è Marco Belinelli, la cui presenza era giudicata possibile alla vigilia; assenti – ma era previsto – sia Fontecchio e Banchero (in NBA) sia Polonara e Procida (in Eurolega con Efes e Alba).

Ecco l’elenco completo degli azzurri che provengono (escludendo le riserve a casa) da otto diversi club; quelli più rappresentati sono l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia rispettivamente con quattro e tre giocatori; due quelli di Virtus, Trento, Reggio Emilia e Brescia oltre ovviamente a Varese. Completa l’elenco la capolista Tortona con un rappresentante.

Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Riccardo Moraschini (Venezia); Niccolò Mannion, Alessandro Pajola (V. Bologna); Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso (Milano); Diego Flaccadori, Matteo Spagnolo (Trento), Guglielmo Caruso, Tomas Woldetensae (VARESE), Michele Vitali, Mouhamet Diouf (Reggio Emilia); Luca Severini (Tortona); Nicola Akele, John Petrucelli (Brescia).

Riserve a casa sono Davide Moretti (Pesaro), Giordano Bortolani (Manresa) e Davide Alviti (Milano).