Premiati a Rescaldina i vincitori del premio di poesia “Appunti per il cuore”

Premiati i vincitori del premio nazionale di poesia “Appunti per il cuore”, concorso promosso dall’associazione socio-culturale Ravello C’è di Rescaldina con il patrocinio di Piazza Chiesa per «sostenere e promuovere la cultura tramite la poesia». La cerimonia si è tenuto nella cornice dell’auditorium comunale ed è stata anche l’occasione per dare risalto alla grande partecipazione riscossa dalla prima edizione della manifestazione, per la quale sono arrivate più di 400 opere da 143 autori provenienti da 17 Regioni d’Italia.

A decretare il vincitore è stata una giuria composta da Rita Muscardin, Gabriella Paci e Alessio Baroffio nelle vesti di presidente: i tre poeti e scrittori hanno valutato le opere in forma anonima basandosi su analisi formale e stilistica, analisi tematica ed emozionalità del contenuto. Il primo premio è stato assegnato a Francesco Gasapini per l’opera “Nostalgia all’alba”, seguito da Stefano Baldinu con “Verso un altro paradiso” e da Graziella Meneghetti con “E se fosse”. I primi tra classificati hanno ricevuto rispettivamente 150, 100 e 50 euro e un diploma con motivazione della giuria; al vincitore è andata anche l’iscrizione a socio per l’anno 2023 all’associazione Ravello C’è.

Il premio della giuria, una targa e un diploma con motivazione, è stato assegnato ad Elisabetta Liberatore per l’opera “Mia madre” e a Nunzio Buono per “Mi guardo ed è buio”. Menzioni d’onore con relativo diploma invece a Vittorio Di Ruocco per “Perdonami Signore del perdono”, a Loretta Stegoni per “Quel cinereo respiro” e ad Alberto Lotti per “È infinito sentore”. Segnalazione di merito con diploma, infine, a Stefano Baldinu per “L’incessante bellezza dei tuoi silenzi”, a Giulio Redaelli per “Ti creò l’amore” e a Gaia Mizzon per “A Lorenzo”.

“Appunti per il cuore” ha portato anche all’assegnazione di due premi speciali: il premio speciale Associazione Ravello C’è per opere su tematiche speciali a Flavio Provini per l’opera “Il tempo dimenticato” e il premio speciale per l’autore residente a Rescaldina ad Elena Raimondi per l’opera “Scadenza”. Entrambi hanno ricevuto un diploma e l’iscrizione a socio per l’anno 2023 all’associazione.