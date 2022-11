Premiati gli studenti più bravi di Bardello, Malgesso e Bregano

Undici ragazzi, undici studenti meritevoli. Sono stati premiati dai tre comuni dell’Unione Ovest Lago di Varese nel corso di una cerimonia nella sala consiliare del comune di Bregano che ha visto la partecipazione dei tre sindaci: Monica Maestroni di Bardello, Giuseppe Iocca di Malgesso e Alessandro Granella di Bregano.

Le borse di studio sono andate a 8 alunni della scuola media, uno delle superiori e a 2 universitari. Sono Elisa Bogni, Sebastiano Papalia, Riccardo Cadario e Mauro Onofrio di Bardello , Teresa Betti di Bregano, Giada Gasperini, Mirko Cappelletti, Greta Franzetti , Gianmarco Terzi, Flavio Liviani Di Malgesso.

La cerimonia è stata l’occasione per ribadire l’importanza dell’impegno di ciascuno perchè si riverbera su tutta la comunità: « È un’occasione molto importante per me per almeno due motivi. – ha commentato Monica Maestroni – il primo che mi permette di condividere con voi ed i vostri genitori l’orgoglio per i risultati conseguiti grazie al vostro impegno. Il secondo che mi permettete di vivere un momento emozionante con il quale tutta la comunità gode dei vostri risultati.

Molto spesso l’attività di un sindaco e di un’amministrazione rischia di essere lontana e sterile, fatta di numeri e delibere. C’è il rischio di dimenticare il vero motivo per cui si deve lavorare, vale a dire il bene comune e la crescita umana dei Cittadini.

Grazie a voi oggi questi obiettivi sono in parte raggiunti. Siete una delle testimonianze di quanto di meglio la nostra comunità può esprimere.

Con queste borse di studio vogliamo significare che il vostro traguardo è un patrimonio anche della nostra comunità Voi ci fate onore Ci rendete il senso della nostra attività».