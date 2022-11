Il premio “Anni Verdi” del Panathlon Varese a nove talenti dello sport e dello studio

Nell’albo d’oro vanta nomi notevoli come quelli di Noemi Cantele, Federico Morlacchi, Ivan Santaromita o Simone Barlaam. La madrina è stata d’eccezione, l’oro olimpico Federica Cesarini e con queste premesse le ragazze e i ragazzi coinvolti non possono che aspirare a un posto di rilievo nello sport e nella vita.

La cerimonia di consegna del premio Panathlon Anni Verdi è andata in scena al Golf Club di Luvinate davanti a diversi grandi nomi dello sport ed è servita per onorare una serie di giovani talenti sportivi capaci di abbinare i risultati sui campi a quelli sui banchi di scuola.

Supportato da Banca Generali Private, il premio Anni Verdi ha visto sul palco nove atleti in rappresentanza di otto discipline sportive a cui si è aggiunto il premio speciale “Integrazione attraverso lo sport” andato alla studentessa ucraina Varvara Garashchenko. Quest’ultima ha raggiunto Varese fuggendo dalla guerra con l’intera famiglia e grazie al proprio vissuto sportivo in patria si è inserita velocemente alla Scuola Media Dante di Varese. Tutti i premiati hanno conquistato almeno una medaglia in campo nazionale, hanno una media scolastica superiore al 7.5 e molti vestono già la maglia azzurra.

I PREMIATI 2022

Carola Belli (atletica leggera, Istituto Campo dei Fiori di Gavirate e ora Liceo Artistico Manfredini, tesserata Atletica Gavirate)



Giacomo Bersotti (golf, scuola media Campo dei Fiori di Comerio, tesserato Golf Club Varese)

Alessandra Trusiani (pattinaggio sul ghiaccio, scuola media Dante Alighieri di Varese, tesserata Icesport Varese)



Edoardo Bogni (vela, liceo Scientifico Sereni di Luino, tesserato Avav Luino)

Giorgia Bergamin (judo, liceo scientifico Ferraris di Varese, tesserata Scuola Judo Robur et Fides di Varese)



Elisa Scuttari (canottaggio, liceo artistico Frattini di Varese, tesserata Canottieri Gavirate)

Francesca Bellorini (canottaggio, liceo scientifico Stein di Gavirate, tesserata Canottieri Gavirate)

Aurora Rada Sartorio (ginnastica artistica, liceo classico Cairoli di Varese, tesserata Ginnastica Varesina)

Adlin Cika (nuoto paralimpico, Polha Varese).

Presenti alla serata il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giuseppe Carcano, oltre al Delegato del CONI Provinciale Valter Sinapi.