Presentata a Varese la nuova guida del frontalierato per lavoratori e imprese

E’ stata presentata oggi con un webinar promosso dallo Sportello Frontalieri – frutto della collaborazione tra camera di Commercio di Varese e sindacati – la nuova Guida del frontalierato, che a 10 anni dalla prima pubblicazione integra tutte le novità normative e previdenziali per i lavoratori.

Il tema, come ha ricordato il presidente della camera di Commercio Fabio Lunghi, è sempre di più stretta attualità: gli ultimi dati, resi noti a inizio novembre dall’Ufficio Federale di Statistica, ci dicono che sono 77.732 i lavoratori della fascia italiana di confine che ogni giorno superano la Dogana e portano il loro contributo professionale in Svizzera. Complice il franco forte degli ultimi mesi, questo numero è in costante aumento: la crescita rispetto al dato del mese di giugno è stata dell’1,6%, in gran parte relativa a figure qualificate, soprattutto del settore terziario. Resta altresì forte l’attrattività del mercato elvetico nei confronti degli operatori sanità.

«Pur con qualche tono di chiaroscuro – ha sottolineato Lunghi – il frontalierato è un fenomeno rilevante, che porta un contributo significativo all’economia dei Comuni varesini della fascia di confine, sebbene il reddito degli italiani che lavorano in Svizzera sia in media più basso di 1.158 franchi rispetto a quello dei ticinesi. I lavoratori frontalieri sono, insomma, una grande risorsa per il nostro territorio, cui continuare a riservare la massima attenzione».

Nasce da queste considerazioni e dalla sinergia con i sindacati Cgil, Cisl e Uil la nuova Guida Frontalierato per i lavoratori e le imprese: «Con questa iniziativa – ha aggiunto Lunghi – vogliamo offrire ai lavoratori frontalieri e a tutti gli operatori della fascia di confine uno strumento utile alla loro attività. Nel contempo, vogliamo valorizzare quella positiva collaborazione, ormai più che decennale, fra Camera di Commercio e organizzazioni sindacali che vede la predisposizione di materiale informativo e il sostegno all’apertura di centri di assistenza per imprese e lavoratori frontalieri».

Dopo l’introduzione affidata al presidente di Camera di Commercio , sono intervenuti Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione comuni italiani di frontiera, che ha fatto un excursus sugli accordi fiscali in tema di lavoro frontalieri, spiegando da dove nasce l’accordo del 1974 e come si è arrivati al nuovo accordo che è stato sottoscritto da Italia e Svizzera ma non è ancora in vigore. Giacomo Mazzarino, dirigente della stessa Camera di Commercio varesina, ha illustrato i contenuti della “Guida al lavoro frontaliero”, mentre Giuseppe Augurusa della Cgil ha approfondito novità e prospettive dell’accordo fiscale tra Italia e Svizzera in via di definizione. Marco Contessa della Cisl ha parlato della sicurezza sanitaria del lavoratore frontaliere, approfondendo aspetti sanitari e gestione Covid. Infine Debora Pesce della Uil è entrata nel merito dell’assegno unico e della sua applicazione per il lavoratore frontaliero.

La guida può essere scaricata online gratuitamente nella versione integrale o nelle diverse sezioni in cui è articolata dal sito della camera di Commercio, cliccando questo link