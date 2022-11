Presentazione del romanzo “Civico 22” alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Domenica 27 novembre alle 17, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Galleria Boragno ospiterà Anna Pagani per la presentazione del romanzo “Civico 22”, pubblicato da Golem Edizioni. Un romanzo corale in cui trovano spazio diverse generazioni e che, tramite le vicende dei personaggi, affronta diversi temi d’attualità: la violenza sulle donne, l’impatto della violenza sui minori, l’individualismo e l’insoddisfazione degli adulti, le difficoltà genitoriali, i dubbi esistenziali dei giovani, la solitudine degli anziani.

La presentazione, organizzata in collaborazione con E.Va Onlus, sarà introdotta dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. Dialogherà con l’autrice Elena Paganini, psicoterapeuta di E.Va Onlus.