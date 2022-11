Presente e futuro delle residenze per anziani discussi alla Fondazione Molina

Alla Fondazione Molina Onlus di Varese si è svolto un incontro organizzato da UNEBA Varese, che ha visto la partecipazione delle 21 strutture, per circa 3500 posti letto di Varese e provincia e non solo, aderenti al gruppo di acquisto, progetto nato nel 2015 con il patrocinio dell’Osservatorio LIUC di Castellanza diretto dal Prof. Antonio Sebastiano in collaborazione con UNEBA Varese oggi diretto dal Dott. Luca Trama.

Il gruppo di acquisto ha come scopo la riduzione dei costi e dei consumi che devono sostenere le RSA al fine anche di contenere l’aumento dei costi energetici e dei materiali di consumo che comporteranno inevitabilmente un innalzamento delle rette degli Ospiti residenti.

L’incontro è stato anche l’occasione per confrontarsi sul futuro delle Residenze Sanitarie Assistenziali e condividere apertamente le problematiche che oggi si devono affrontare. Grande volontà e spirito di collaborazione sono gli elementi che ben descrivono il gruppo di acquisto ospitato ieri in Fondazione Molina con l’obiettivo comune di trovare una linea di cooperazione verso una sostenibilità reciproca.

La preoccupazione sul futuro era già stata rappresentata in occasione della recente Assemblea Provinciale UNEBA Varese; il Presidente provinciale UNEBA Dott. Luca Trama e il Presidente della Fondazione Molina Dott. Carlo Maria Castelletti ribadiscono la necessità di un urgente e doveroso intervento da parte delle istituzioni affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti per la sopravvivenza e il funzionamento delle RSA.

Questo incontro è l’inizio di un percorso per definire una strategia comune tra le RSA del territorio.