Il Presepe di Masolino porta la Natività nel cuore del borgo di Castiglione Olona

Torna a Castiglione Olona il Presepio di Masolino, quarta edizione dell’iniziativa realizzata dal Circolo culturale Masolino da Panicale, con la collaborazione della Pro loco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

«Il presepio di Masolino ha la particolarità di contenere, in scala ridotta, molti modelli di case, ponti ed altre costruzioni in un’ambientazione prettamente medievale – spiegano Carla Vittori e Michele Piacenza, anime del Circolo culturale – E’ stato realizzato con l’obiettivo di consolidare questa proposta culturale come simbolo di religiosità e tradizione, le cui radici risalgono a San Francesco d’Assisi che a Greccio (Rieti) nel 1223, realizzò, ben 800 anni fa, la prima rappresentazione vivente della Natività di Nostro Signore».

Il presepio rimarrà aperto le domeniche 4, 11 e 18 dicembre, lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio 2023, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 nella sede della Pro loco di Castiglione Olona, in via Roma 25, nel cuore del borgo.

L’ingresso al presepio è libero e gratuito.