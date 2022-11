“Presepio di presepi” all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno

In mostra le opere di Mariano Pieroni. L’inaugurazione è per domenica 4 dicembre, alle 16 con uno scambio di auguri e brindisi. A seguire la Santa Messa celebrata da Monsignor Agnesi

“Presepio di presepi” è il titolo dell’esposizione in programma da domenica 4 dicembre, alle 16, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno. L’inaugurazione è in programma per domenica 4 dicembre, alle 16 con uno scambio di auguri e brindisi. La Santa Messa è celebrata alle ore 18.00, alla presenza di Monsignor Agnesi.

In mostra le opere di Mariano Pieroni. Artista nato a Barga (LU) il 17 giugno 1937, vive e opera a Solbiate Arno (VA). Dal 1970 ad oggi ha realizzato più di 120 mostre personali in varie città italiane ed estere tra cui Ginevra, Parigi, Amburgo, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Rotterdam, New York, Boston e Atlantic City. Ha vinto numerosi premi e partecipato a prestigiose collettive. Ha eseguito opere pubbliche fra cui affreschi e sculture, vetrate artistiche, ceramiche e porcellane, opere in ferro saldato, numerosi bronzi e opere in materiale plastico-polimaterico.

Sue opere si trovano in musei d’Europa e degli Stati Uniti. Ideologo del movimento del Dimensionismo, ha fatto parte di gruppi storici dell’area lombarda. Nel 1988-89 inizia l’attività detta Plasticoni: performances sul tema della tutela dell’ambiente, installazioni e rappresentazioni en plain air con materiali di riciclo. Tale attività viene ufficializzata nell’anno 2000, con una performance alla GAM di Gallarate e una mostra fondamentale: Natura Artifiziata (Gennaio-Febbraio 2002). Tra le ultime mostre, una serie di Solo Show a Londra alla Secret Art Gallery London, mentre per il ventennale di Natura Artifiziata espone a Varese, presso la cripta della chiesa di Masnago: “in long

playing, venti anni dopo”. (Foto Nadia Rossi)

Per info: +39 0332 647014 info@eremosantacat.