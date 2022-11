Il presidente Mattarella inaugura il Palaghiaccio a Varese, davanti a lui danza Carolina Kostner

Un’inaugurazione speciale per il Palaghiaccio di Varese, la rinnovata Acinque Ice Arena aperta da poche settimane e già teatro di partite, allenamenti, esibizioni e frequentato da tantissimi bambini e ragazzi.

A “tagliare il nastro” un ospite d’eccezione come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Varese per l’apertura dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria.

Sul ghiaccio la splendida Carolina Kostner – ex campionessa mondiale e bronzo olimpico – ha danzato pattinando davanti al Capo dello Stato e agli ospiti intervenuti per l’occasione: sindaci, autorità del territorio e tantissimi sportivi da tutto il Varesotto. Con la medaglia olimpica di Sochi 2014 anche Ginevra Negrello, la “stella” della Varese Ghiaccio, grande speranza del pattinaggio artistico azzurro e tanti piccoli pattinatori della Ice Sport Varese, dell’HC Varese 1977 e di tutte le società attive sulla rinnovata pista di via Albani.

Realizzato negli anni Settanta, il Palaghiaccio di Varese è stato rinnovato grazie ad un partenariato pubblico-privato che ha visto protagonista il Comune di Varese e Acinque (al momento dell’accordo la multiutility si chiamava ACSM-AGAM) che dà anche il nome commerciale alla struttura (Acinque Ice Arena). L’accordo si fonda su una durata di 36 anni e mezzo di concessione a fronte di un investimento complessivo che supera i 12 milioni di euro.

Alla cerimonia, come detto, insieme a Mattarella hanno partecipato i presidenti di Provincia e Regione, Emanuele Antonelli e Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il presidente di “Sport e salute”, Vito Cozzoli. Accanto a loro tra gli altri anche Federica Cesarini, atleta di Bardello tesserata per la Canottieri Gavirate, medaglia d’oro a Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri di canottaggio. Immancabile l’Inno di Mameli, eseguito anche nella lingua dei segni dal Coro Mani Bianche composto da bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Varese 1.

«Sono molto contento per questa mattinata a Varese, all’Università e in questo bellissimo Palaghiaccio, entrambi i momenti all’insegna dei giovani e all’impegno per loro che sono il futuro del nostro Paese», ha chiosato il Presidente della Repubblica salutando e ringraziando al termine della cerimonia inaugurale.

I LAVORI AL PALAGHIACCIO – Del vecchio edificio rimane sostanzialmente molto poco: sono stati mantenuti una piccola parte del corpo centrale dell’ingresso e la parte interrata della zona piscine. I volumi, la copertura, gli impianti sono stati completamente rifatti per ottenere un’architettura efficiente, contemporanea e altamente innovativa. L’intero complesso è caratterizzato da una struttura di travi semicircolari in successione, realizzate in legno lamellare, che sorreggono una copertura espressamente concepita per isolare sia dal punto di visto termico che da quello acustico l’intero Palaghiaccio. Un pacchetto di copertura, concepito come altamente coibente e altamente isolante dal punto di vista acustico, composto da una lamiera microforata, uno strato di lana di roccia da 5 cm, uno di barriera al vapore, ancora uno strato di lana di roccia da 20 cm e, a chiudere, uno strato di lamiera. Gli imponenti archi in legno caratterizzano in maniera importante l’intero complesso: sono la monumentale spina dorsale di una struttura all’avanguardia e, nello stesso tempo, grazie ai due archi della vecchia struttura, che sono stati conservati all’esterno dell’impianto, contribuiscono ad armonizzare il nuovo corpo di fabbrica costruito con un esistente che è stato volutamente conservato. La struttura lignea, dà vita ad un ambiente visivamente molto gradevole, caldo e accogliente ed è completamente sostenibile dato che il legno a fine vita può essere completamente riciclato.

La struttura ospita un impianto che è quanto di più moderno si possa realizzare oggi per il ghiaccio, caratterizzato da una pista di 60 x 30 metri, dotata di balaustre di nuova generazione adeguate a competizioni internazionali di qualunque livello, e adatte anche alle competizioni di hockey paraolimpico perché fornite di panchine trasparenti per garantire la completa visibilità delle competizioni.

Il progetto ha dato vita anche a una nuova vasca per il nuoto, che si aggiunge alla piscina esistente moltiplicando così l’offerta dello spazio acqua. Al contempo, il volume della piscina esistente è stato diviso in due, dimezzandone l’altezza, per allestire una palestra al piano superiore. La struttura si competa con due campi da padel che sono stati realizzati sopra la copertura della piscina ricreativa.

Impossibile immaginare oggi un Palaghiaccio 2.0 senza lavorare sulle sue prestazioni energetiche e sulla sua sostenibilità ambientale. Infatti, da una lato, la struttura è stata concepita e realizzata con un involucro edilizio estremamente efficiente, che consente un notevole risparmio energetico per la mancata dispersione del caldo o del freddo dall’interno verso l’esterno, a seconda che si stia parlando di piscina o di ghiaccio. Dall’altro lato, si è lavorato perché il Palaghiaccio fosse quasi completamente autonomo dal punto di vista energetico: la struttura è dotata, infatti, di un parco fotovoltaico di ultima generazione che assorbirà quasi tutto il fabbisogno della struttura. A questa dotazione, è abbinato anche un impianto solare termico che consente di non dover utilizzare carburanti fossili per produrre tutta l’acqua calda sanitaria necessaria all’edificio.

Il nuovo Palaghiaccio di Varese è un impianto a emissioni quasi zero, una struttura innovativa e sostenibile che guarda al futuro in quanto primo impianto giaccio che viene ultimato in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: non sarà una sede di eventi per competizioni delle Olimpiadi, ma sicuramente sede di allenamento per le nazionali che richiederanno lo spazio ghiaccio per potersi allenare.

«Sono molto orgoglioso del progetto del Palaghiaccio di Varese perché nasce da una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato: la determinazione del Sindaco, Davide Galimberti e del suo staff, e la sinergia con i concessionari, ci hanno permesso di realizzare una struttura all’avanguardia in tempi record, in un momento storico particolare in cui i costi e l’approvvigionamento dei materiali hanno richiesto molto lavoro e grande sforzo da parte di tutti. Questo dimostra che unendo le forze si ottengono grandi risultati e il fatto che oggi si inauguri il nuovo complesso alla presenza del Presidente della Repubblica è per me, e per tutti noi, un grande onore», commenta Giuseppe De Martino, architetto, direttore tecnico di Sportium.