Il Presidente Mattarella in visita a Varese: la diretta della giornata

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Varese. A 11 anni di distanza dall’ultima visita ufficiale di un Capo di stato (Giorgio Napolitano nel 2011) il presidente Mattarella partecipa nella mattinata di martedì 15 novembre a due appuntamenti fondamentali per la città: l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università Insubria e l’inaugurazione della nuova struttura del Palaghiaccio di Varese. Tutti i passaggi di questa giornata a suo modo storica li potete seguire attraverso questo articolo in diretta video e testuale: (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).