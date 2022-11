Come prevenire la violenza sulle donne, a Luino arrivano decine di testimonianze per il “Premio Anemos”

Come già anticipato QUI, sabato 19 novembre si svolgerà, al teatro Sociale di Luino a partire dalle ore 17.00, la prima edizione del Premio Anemos, che vedrà premiate alcune professioniste che, con il loro lavoro quotidiano, fanno prevenzione alla violenza di genere. Ma non solo, saranno consegnate delle benemerenze civiche anche a donne che sono riuscite a trasformare il loro dolore in forza, creando associazioni che fanno prevenzione alle nuove generazioni.

La serata, che si prefigge di essere “anteprima” della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, celebrata in tutto il mondo il 25 novembre, sarà allietata da vari artisti, che hanno assicurato la loro presenza a titolo gratuito.

«Il nostro obiettivo è quello di fare passare il messaggio che tutti insieme possiamo collaborare per la cultura della non violenza in genere e di genere» commenta Anna Marsella, presidente di “Anemos Lombardia”, associazione maccagnese promotrice dell’evento, attiva sul territorio nella prevenzione e nel contrasto di stalking, violenza di genere, bullismo e disagio da gennaio 2019. Del loro operato e di questa prima edizione del “Premio Anemos” ce ne ha raccontato di più proprio Anna Marsella.

L’intervista