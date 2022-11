Promozione per gli under16: dal 12 al 24 dicembre skipass a 5 euro sulle montagne lombarde

Dal 12 fino al 24 dicembre i ragazzi minori di 16 anni residenti in Lombardia potranno, scaricando un voucher dal sito www.skipasslombardia.it , recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della regione e ricevere un giornaliero (massimo 2 per ogni ragazzo) per vivere una giornata di sport e passione sulle piste innevate delle località alpine lombarde. Il costo del voucher è di 5 euro.

In parallelo anche le Scuole Sci (alpino e nordico) e Snowboard lombarde, coordinate dal Collegio dei Maestri di sci e dall’Associazione dei Maestri di Sci della Lombardia, offrono l’opportunità di usufruire di una lezione al costo simbolico di 5 euro a lezione. Obiettivo, far sì che tutti possano scoprire l’emozione di sciare in totale sicurezza, accompagnati dai professionisti della neve.

«Anche quest’anno – spiega il presidente Attilio Fontana – Regione Lombardia vuole offrire ai suoi giovani un’interessante opportunità con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e all’aria aperta, apprezzando la bellezza e l’unicità delle sue montagne. Questo appuntamento è giunto al quarto anno e ha riscosso in passato un entusiasmo e una risposta veramente importante, uno slancio che ci ha spinti a rinnovare l’impegno».

«Regione Lombardia crede fermamente nell’alto valore attrattivo e turistico della montagna. La promozione delle nostre piste da sci passa anche attraverso misure volte a sostenere un comparto che, dopo la crisi da pandemia, ora deve affrontare enormi spese con il caro energia» ha commentato Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda commenta l’iniziativa Regione Lombardia-Anef Ski Lombardia per lo skipass e le lezioni di sci per under 16 scontato a 5 euro: «La Lombardia – ha concluso Magoni – vanta un tesoro inestimabile composto da 112 valli, 27 comprensori sciistici, 476 piste di discesa, 324 km per il fondo, 14 snowpark e 6.700 km di sentieri segnalati».