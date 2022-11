Quelli alle Sette fanno tappa a Taino, il “paese dei campioni”

Dopo aver cambiato nome in ‘Quelli delle 7’, il popolare format radiofonico del Distretto del commercio Gallarate Malpensa, approda a Taino che per l’occasione sarà ‘il paese dei campioni’.

Come da tradizione, l’apertivo sulle colline del Basso Verbano sarà servito alle 19 insieme a una puntata seria e scanzonata. Ai microfoni di Radio Village Network seguiranno gli sportivi che sono cresciuti o hanno scelto come propria dimora “il magico paese che dall’alto domina il Lago Maggiore“. Su tutti il giovane il Puma di Taino Alessandro Covi, l’eroe a pedali della Marmolada e il suo agguerrito fanclub.

“Con lui – spiegano i tre speaker del programma Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani – ripercorremmo le gesta del tappone dolomitico, la frazione regina della edizione del 2022 del Giro d’Italia, che, con la sua fuga solitaria ha regalato grandissime emozioni”.

Insieme al “puma” anche due figure che conoscono molto bene il mondo del ciclismo: Danilo Napolitano, professionista dal 2004 al 2017 ottenendo ben 52 vittorie, e Lorenzo Franzetti, giornalista, promotore di cultura ciclistica e legato alla storica Romeo Bici di Ispra.

A pochi giorni dal fischio di inizio del mondiale di calcio in Qatar, immancabile la presenza dell’ex Serie A (oltre che bosino e tigrotto) Giampaolo Montesano che ora, grazie alla sua ASD Taino introduce i più piccolo al pallone. «Di Giampaolo ci divertiremo a ricordare il suo glorioso passato; quello di un giocatore molto talentuoso, dalle ottime abilità tecniche, che gli valsero il soprannome (coniato dal celebre Zico) di Brasiliano».

A fare gli onori di casa alla Bottega del Bosco, negozio unico nel suo genere gestito dalla dinamica Manuela Gioira e rifornito di rari prodotti per la salute oltre a tisane, aromi, sali, articoli regalo e addirittura alimenti per gli animali che ospiterà questa puntata, sarà il sindaco Stefano Ghiringhelli. A ricordare la storia siamo ci sarà invece Valeria Mobiglia, appassionata di storia locale del piccolo comune in Provincia di Varese.

COME ASCOLTARE “QUELLI ALLE SETTE”

Basterà collegarsi venerdì 18 novembre 2022 dalle 19 alle 20 per ascoltare questo nuovo appuntamento di un programma che fa delle figure che animano il territorio una propria peculiarità. Come? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Un programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13:30 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Sesto alle 7’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner.

