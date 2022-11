Raccontare con il teatro kamishibai: incontro a Bisuschio con Chicco Colombo

All’incontro gratuito di sabato 26 novembre in biblioteca a Bisuschio i partecipanti potranno scoprire origini e butai e cimentarsi nella preparazione di brevi storie

La biblioteca di Bisuschio propone per la mattinata di sabato 26 novembre, dalle ore 9 alle 12, un appuntamento speciale per scoprire e imparare ad utilizzare il Teatro Kamishibai per raccontare, con l’esperto Chicco Colombo, del Teatro dei burattini di Varese.

Un’occasione per insegnanti, educatori e genitori per conoscere il teatro Kamishibai, l’antica arte giapponese usata per raccontare le storie ai più piccoli. I partecipanti potranno scoprire le origini, il butai e qualche lettura e potranno cimentarsi nella preparazione di brevi storie.

L’evento è promosso assieme al Comune di Bisuschio e sarà ospitato dal Maxisalone sopra la biblioteca, in via Mazzini 14 a Bisuschio.

Per informazioni bibliotecalisuschio@libero.it.

Ingresso libero, evento gratuito.