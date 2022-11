I ragazzi di Cassano Magnago disegnano la mascotte del Giro d’Italia

Saranno i ragazzi delle scuole di Cassano Magnago a disegnare la mascotte della tappa del Giro d’Italia che la città ospiterà il 20 maggio 2023.

È una delle iniziative messe in cantiere dal Comune di Cassano per accogliere al meglio il gruppo di corridori e la carovana. «Ci aspettiamo che l’arrivo del Giro porti con sé appassionati, sportivi, tifosi, che renderanno viva ed attrattiva la nostra Città in quei giorni, e, ne siamo certi, anche nei periodi successivi» dice il sindaco Pietro Ottaviani.

I valori del ciclismo, la valorizzazione l’uso della bicicletta, l’importanza dell’educazione alimentare e della sostenibilità, l’educazione stradale sono alcuni degli aspetti che vengono ricollegati al Giro d’Italia e all’occasione che si presenta alla città. «A tal fine è stato bandito un concorso indirizzato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado per realizzare una mascotte che identifichi questo evento, lasciando ampio spazio alla creatività degli studenti».

La mascotte dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, distintivo del Giro d’Italia, garantendone riconoscibilità e visibilità. Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. È ammessa la partecipazione singola o a gruppo.

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti che si renderanno disponibili: la consegna degli elaborati deve essere fatta in forma anonima entro il 30 novembre 2022.

Una commissione giudicatrice composta dal sindaco e dagli assessori procederà alla scelta del lavoro vincitore.

Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura e carattere di originalità.

La decisione della commissione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: originalità del lavoro; valore estetico ed artistico; immediatezza comunicativa; rappresentatività della storia cassanese; creatività dell’immagine e dei colori; chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato; realizzabilità e riproducibilità del lavoro; essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le parole utilizzate.