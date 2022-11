“Revivivscenze Musicali” chiude in bellezza in Santa Maria di Brunello

Sabato 26 novembre (ore 21) il concerto “Cortecce d’amore” per arpa e contralto conclude la rassegna dell’associazione Art and Charity. L’artista ospite sarà Manuela Codazzi

La chiesa di Santa Maria a Brunello ospita il gran finale della rassegna Reviviscenze Musicali organizzata dall’associazione “Art And Charity”: il sesto e ultimo appuntamento è previsto per la sera di sabato 26 novembre con inizio alle ore 21.

Nel medesimo, e suggestivo, luogo dove poco più di due mesi fa il maestro Carlo Levi Minzi aveva aperto il festival, questa volta a esibirsi sarà il duo femminile formato dal contralto Nausicaa Nisati e dall’arpista Donata Mattei che proporranno il concerto “Cortecce d’amore”. Accanto alla musica, come di consueto, ci sarà anche spazio per l’arte figurativa grazie alla presenza di Manuela Codazzi che esporrà le proprie opere.

Il programma musicale proposto, spazierà tra autori di Otto e Novecento e ha come unico filo conduttore l’amore. “Voce e arpa si coniugano alla perfezione – si legge nella presentazione – e consentono al pubblico di cogliere l’essenza della comunicazione amorosa, a volte chiara ed esplicita e altre volte presente solo tra le righe, in modo obliquo e sommesso”. Le due musiciste, la varesina Nausicaa Nisati e l’arpista milanese Donata Mattei, sono quindi pronte a guidare i presenti in un percorso di emozioni.

L’associazione Art and Charity Odv ha come finalità la promozione della cultura affiancata a precisi progetti di sostegno sociale ed umanitario individuati dal consiglio direttivo. Anche per la serata di sabato 26 novembre sarà quindi possibile effettuare una libera donazione per la Fondazione Giacomo Ascoli di Varese che opera a favore di bambini e adolescenti affetti da malattie onco-ematologiche. La serata è a ingresso gratuito.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.artandcharity.it; per contattare l’organizzazione si può scrivere una e-mail a info@artandcharity.it o chiamare il numero 3385236490.