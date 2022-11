Riapre il Centro Diurno de La Provvidenza, un luogo della terza età per stare insieme in modo sicuro come in famiglia

Ogni età ha la sua meta: da ragazzi andiamo a scuola; poi, per lungo tempo, raggiungiamo l’ufficio, quindi arriva il momento in cui tiriamo i remi in barca e ci godiamo una nuova vita senza ritmi o costrizioni. Ma, non avere mete fissate non vuol dire non avere mete o, peggio, ritirarsi dalla società.

Il Centro Diurno Integrato dell’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio è un luogo di socialità della terza età. Un posto sicuro e famigliare, dove trascorrere le ore della giornata in compagnia, seguendo le proprie passioni o, semplicemente, lasciandoci coinvolgere in attività varie.

«L’equipe multidisciplinare dedicata accoglie gli ospiti e li segue in modo personalizzato, accompagnandoli nella gestione di bisogni e aspettative personali». La dottoressa Chiara Mazzetti è il medico geriatra responsabile dei servizi territoriali dell’Istituto La Provvidenza.

Da lunedì 14 novembre il team è presente nel Centro Diurno, che ha riaperto dopo due anni di stop legato all’emergenza sanitaria. Dopo un open day dove famiglie e visitatori hanno avuto la possibilità di verificare, fare domande e comprendere lo spirito di questo luogo, lunedì 14 novembre, alle 8.30, ha aperto le sue porte: prima ad arrivare una donna, in sella alla sua bicicletta, che ha sfidato la pioggia pur di essere presente.

«Il Centro Diurno è il fulcro della presa in carico territoriale dell’Istituto La Provvidenza – spiega la dottoressa Mazzetti – è qui che accogliamo richieste e bisogni e poi, insieme, definiamo il percorso migliore, quello in grado di sostenere l’autodeterminazione del singolo anziano, supportando il processo di decadimento cognitivo o funzionale. L’obiettivo è sostenere la persona il più possibile al proprio domicilio».

Il Centro Diurno, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, è aperto ad anziani con più di 65 anni che possono vivere un’esperienza di socializzazione protetta lontana da casa: «È indicata anche quando i famigliari ritengono utile avere un’opzione alternativa, per avere più tempo per sé o anche per poter contare su un ambiente sicuro e qualificato, capace di offrire stimoli e attività. È un errore pensare che sia un parcheggio o una “ludoteca”. L’equipe presente, composta da medici geriatri, fisioterapisti, infermieri, Asa, Oss, educatori, è attenta a coinvolgere gli anziani in attività di stimolazione cognitiva, motoria, cura del sé (sia sanitario, sia per la gestione corporea). È un nodo della rete dei servizi territoriali molto importante, il centro di un modello di gestione che viene cucito in modo sartoriale sulle esigenze del singolo, individuate attraverso un colloquio e/o una visita al domicilio per comprendere la quotidianità dell’ospite».

Il Centro Diurno ha una disponibilità di 30 posti. Il nucleo è appena stato ristrutturato e offre ambienti confortevoli e accoglienti, arredamenti e colori che ricostruiscono l’atmosfera di casa propria: «I nostri ospiti vengono spesso divisi in gruppi – spiega ancora la responsabile dei servizi territoriali – cercando di assecondare le aspirazioni e le richieste di ciascuno. La sede de La Provvidenza si trova nel centro di Busto Arsizio e, con la bella stagione, organizzeremo piccoli gruppi per andare a fare una passeggiata in centro o bere un caffè. La frequenza è modulata in base alle esigenze: può essere quotidiana, o solo per mezza giornata o saltuaria. Abbiamo anche la possibilità di trasportare i nostri ospiti, andandoli a prendere a casa e riportarli».

Non solo RSA, La Provvidenza è aperta al territorio per supportare la terza età con servizi mirati così da rispondere al bisogno di cura e presa in carico dell’anziano e della sua famiglia.