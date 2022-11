Ribaltamento tra Varese e Gazzada Schianno in via Gasparotto, tre feriti

Il bilancio è di tre feriti, un’auto andata completamente distrutta e grossi problemi di traffico per quanto avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì- 13.30 circa – fra Varese e Gazzada Schianno. Al confine fra i due centri un veicolo, per cause ancora da verificare, si è ribaltato finendo sul tettuccio in mezzo alla strada.

Siamo in via Gasparotto, una statale che rappresenta arteria di traffico in ingresso a Varese per chi proviene da Sud e dalla zona della Valbossa.

Tre, come si diceva, le persone ferite, tutte in codice giallo, di 21, 72 e 75 anni, soccorse dal 118 che ha inviato sul posto due ambulanze (sos Malnate e Cri Varese) oltre ad un’automedica.

Al lavoro, per i rilievi di rito e la regolazione dei flussi di traffico, anche gli agenti della polizia locale di Varese: attorno alle 15 il traffico risultava ancora fortemente congestionato soprattutto in direzione Varese.