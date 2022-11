Come riconoscere la violenza di genere: se ne parla a Oggiona Santo Stefano

Doppio evento a Oggiona Santo Stefano in occasione della giornata contro la violenza sulle donne: da una serata meramente informativa, volta alla sensibilizzazione sul tema e come riconoscere gli episodi di violenza di genere (da quella fisica a quella psicologica), e poi a una camminata con l’inaugurazione della panchina rossa.

Giovedì 24 novembre alle ore 21, nella sala del consiglio del municipio (in via Bonicalza, 146) si terrà la conferenza informativa “Riconoscere e prevenire la Violenza” a cura dell’associazione SiCura. Insieme a professionisti del settore si affronterà il difficile problema della violenza contro le donne, e non solo: come nasce il fenomeno e come è possibile prevenirlo.

Interverranno Anna Laghi (presidente dell’associazione), gli psicologi e psicoterapeuti Serena Mottura e Luca Lavazza, e l’avvocato penalista Milena Ruffini.

Venerdì 25 novembre, dalle ore 20.00, si terrà la “Camminata in Rosso”: si parte da piazza Italia e si arriva a San Vittore (via Monte Oliveto) dove, alle 20.45, si terrà l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo di non violenza. Seguirà un momento di riflessione collettiva. Si chiede di indossare simbolicamente qualcosa di rosso ed è consigliabile munirsi si dispositivi luminosi.

Le iniziative mirano a informare e sensibilizzare su questo grave problema per ricordare a tutti che il rispetto della persona e dei diritti delle donne e il contrasto alle discriminazioni in ogni ambiente (lavorativo, sociale, economico, politico) sono il presupposto di un corretto e positivo sviluppo della società sia per gli uomini che per le donne.