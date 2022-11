Rimanere senza casa a Olgiate Olona: “Dall’11 novembre saremo in mezzo ad una strada”

Molti sfratti, poche case in affitto e a condizioni sempre più proibitive. È questa la situazione che sta emergendo con sempre più forza dalle cronache dei giornali. Famiglie intere finiscono per strada da quando, con la fine dell’emergenza covid, è stato deciso di dare il via libera anche agli sfratti dei privati.

Una di queste l’abbiamo raccontata su Legnanonews dove papà, mamma incinta del terzo figlio e gli altri due di 6 e 8 anni sono finiti a vivere in macchina, in un parcheggio di Legnano. Un’altra, di origine legnanese ma da sei anni a Olgiate Olona, finirà in strada il prossimo 11 novembre.

Si tratta di un uomo di 55 anni che lavora come portinaio in un’azienda, della moglie di 58 anni con diverse patologie, un figlio di 33 anni che ha perso il lavoro e non riesce a trovare un’occupazione stabile, della compagna di quest’ultimo e di quattro cagnolini pinscher ai quali tutta la famiglia non vorrebbe rinunciare: «Sono parte integrante della famiglia e non posso accettare di separarmi da loro» – spiega L.A..

Sono stati sfrattati dal padrone di casa perchè da diversi mesi non riescono a pagare completamente l’affitto: «Da maggio non riusciamo più a pagare l’intera cifra ma per diversi mesi abbiamo comunque dato quello che potevamo, circa 500 euro al mese. Purtroppo non è bastato e il proprietario ha deciso di mandarci via».

L.A. si è rivolta ai Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona: «Ci hanno detto che non ci sono case popolari, che ci sono tante famiglie in difficoltà ma si sono detti disponibili a pagarci l’anticipo per un eventuale nuovo alloggio da reperire sul mercato privato. Purtroppo – prosegue la donna – nessuno ci vuole dare una casa, un po’ perchè non diamo garanzie e un po’ per via dei cani». Anche la Polizia Locale di Olgiate Olona ha provato ad aiutare questa famiglia cercando una sistemazione almeno per due dei 4 cani ma L.A. è stata categorica: «Loro stanno con noi. Sono cani piccoli che non creano problemi».

Cosa chiede L.A.? «Ci basta anche un bilocale, siamo disponibili anche a fare lavori di muratura nel caso ci dovesse essere bisogno. L’unica cosa che non vogliamo è finire in mezzo ad una strada».