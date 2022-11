Rinaldo Ballerio ricorda Bobo Maroni: “Tenace e coraggioso, ci mancherai”

Carissimo Bobo,

Vicino di banco nell’avventura in consiglio comunale. Rispettoso, riservato, sempre garbato e pronto al saluto. Hai vissuto in modo esemplare la tua malattia, senza nasconderla, ma anche senza lamentartene.

Ricordo le serate al calcetto, ed una sera un amico dopo aver giocato per lungo tempo era ancora convinto che tu fossi un sosia tanto eri disponibile e cordiale. Solo la vista della scorta lo ha convinto che si trattava del vero Bobo Nazionale.

Coraggioso e tenace nella lotta alla mafia, precursore al ministero del welfare di tante riforme. Mancherai, non solo agli amici, ma ai varesini, ai lombardi e agli italiani.

Grazie per quello che hai fatto.

Buon viaggio

Rinaldo

