Rinviato lo spettacolo “La cena dei cretini” con Max Pisu e Nino Formicola

Nino Formicola, noto mattatore nella commedia “La cena dei cretini”, in programma per venerdì 25 novembre alle ore 21.00 al Teatro Condominio Gallarate, costretto a chiedere un rinvio dello spettacolo causa Covid.

“Lo ha comunicato pochi minuti fa con una telefonata alla direzione del teatro, ormai già pronto per recarsi a Gallarate – si legge nella nota del teatro gallaratese -. Formicola si scusa per lo spiacevole inconveniente, quel “liberi tutti” dalle mascherine protettive, forse, è stato in effetti prematuro”.

Il teatro spiega che “chi ha già acquistato i biglietti li conservi per il recupero: appena l’attore starà bene verrà fissata la nuova data. Un augurio di pronta guarigione a Nino Formicola sarà di certo il pensiero delle centinaia le persone che hanno già il biglietto in tasca”.