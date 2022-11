Riparte la stagione del Duse di Besozzo, in scena “Svergognata” con Antonella Questa

Sabato 12 novembre alle ore 21.00 al Teatro Duse, torna il teatro di qualità con lo spettacolo “Svergognata” di e con Antonella Questa con la regia di Francesco Brandi. Quanto contano lo sguardo e il giudizio degli altri? Quanto pesano nel nostro quotidiano? Con la sua comicità brillante Antonella Questa, autrice e attrice, attraversa problematiche autentiche, riuscendo a riconsegnare una preziosa dignità alla donna, qui alle prese con il tradimento. Uno spettacolo veloce, intenso, ilare.

Svergognata porta a galla le trappole in cui spesso inconsapevolmente cadiamo, ovvero il bisogno di approvazione, la schiavitù dell’immagine e della desiderabilità sociale che ci distraggono da ciò che realmente desideriamo e da ciò che siamo. Questo sistema al quale la protagonista ha aderito perfettamente fin dalla nascita, viene messo in crisi quando scopre una serie di messaggi sul cellulare del marito con decine di “svergognate”. Cosa fare quindi per non perdere l’immagine costruita negli anni? Per recuperare lo sguardo del marito su di lei? Inaspettatamente sarà proprio l’incontro con una vera “svergognata” ad aiutarla a ribaltare il punto di vista e a farle recuperare l’unico sguardo che conta davvero: quello su se stessa, restituendole così una nuova e preziosa dignità.

Antonella Questa si immerge nelle pieghe della società con il suo sguardo ironico, che solleva il giudizio, per mettere in luce le nostre debolezze. L’uso del corpo nelle coreografie, cifra stilistica dell’attrice qui diventa un vero e proprio linguaggio sostituendosi alla parola e restituendoci uno spettacolo che nel dinamismo ha uno dei suoi punti di forza. “Svergognata” è uno spettacolo centrato su temi del tradimento e della vergogna. La scenografia è assente, questo dà il senso della potenza della parola dell’attrice che si affida molto alla gestualità. La performance della Questa, che si conferma autrice e attrice di qualità, è soprattutto una potente meditazione sull’omologazione e il coraggio che serve per uscirne… un monito, un augurio a smettere di guardare gli altri per non perdersi di vista.

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio sottolinea: «Riapriamo la porte del Teatro Duse con una Compagnia di professionisti pluripremiata che si esibisce in tutta Italia; un’occasioneì per trascorrere una serata dal vivo per riconoscersi, divertirsi e riflettere grazie alle emozioni suscitate da un’attrice istrionica». Nel foyer del Teatro saranno esposti gli scatti della Mostra Fotografica “Uno sguardo sul mondo di Mario da Corgeno” a cura del Foto Viedo Club Verbano che farà una piccola presentazione al termine dello spettacolo.

Per info bibiliotecabesozzo@gmail.con e prenotazioni MusicalBox via XXV Aprile 58 Besozzo tel. 0332770479. Ingresso intero 12€ ridotto per studenti fino a 25 anni 8€ acquistabili anche in sala la sera stessa dello spettacolo.