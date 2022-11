Ripulito dai volontari tra Varese e Malnate il torrente Bustecche: recuperati quintali di rifiuti

I super volontari che con impegno ripuliscono il torrente, dopo aver dato prova di sé nel ripristinare l’habitat naturale all’interno delle grotte del campo dei Fiori.

Si è svolta domenica 6 novembre la seconda edizione dell’iniziativa “Clean your backyard” volta a ripulire l’alveo del torrente Bustecche a Varese. Il corso d’acqua, che dal colle delle Bustecche scende verso l’Olona raggiungendolo tra le località Mulini di Gurone e Folla di Malnate, è stato purtroppo usato, come accaduto a tutti i torrenti che solcano l’area urbana varesina, come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Così anche un luogo unico nel suo genere grazie alla presenza di un tratto di forra scavato nella gonfolite e facente parte del Parco di interesse sovracomunale Cintura verde sud Varese, si è trovato in condizioni ambientali tutt’altro che ottimali. A riportarlo in una condizione accettabile si sono impegnati “i Rospi”, ovvero i torrentisti della sezione del Club Alpino Italiano di Varese, con un’iniziativa organizzata assieme all’associazione ambientalista Partetuttodanoi e patrocinata da Federazione Speleologica Lombarda.

Spiegano Antonio Premazzi e Beatrice Peter, tra gli organizzatori della giornata di pulizia: «Visto il successo dello scorso anno, quest’anno la sezione CAI Varese ha deciso di sostenere direttamente l’iniziativa inserendola nel calendario delle attività sezionali ed offrendo l’assicurazione giornaliera a tutti i partecipanti che non fossero già soci CAI».

All’appello lanciato dai Rospi hanno risposto oltre trenta persone; oltre naturalmente a una nutrita squadra del gruppo torrentistico locale si sono messi a disposizione torrentisti e speleologi dei Gruppi di Gallarate, Como, Gavirate ed Erba e diversi semplici volontari a cominciare da quelli dell’associazione informale Partetuttodanoi.

Proseguono gli organizzatori: «Il tratto su cui ci siamo concentrati maggiormente è lo stesso dello scorso anno, ovvero quello immediatamente a monte del tratto di forra, dove peraltro avevamo dovuto lasciare diverso materiale ancora da recuperare. Non è mancata comunque la possibilità per alcuni di scendere il canyon recuperando dei rifiuti anche nella parte più impervia del torrente. Ci sarebbe piaciuto risalire il torrente e ripulire l’intero alveo fin dove si origina il corso d’acqua, ma il tempo a disposizione e la grande quantità di rifiuti trovata non lo hanno reso possibile. La presenza e l’abilità di diversi tecnici del Soccorso alpino e speleologico (CNSAS) ha permesso la realizzazione di un paranco per poter veicolare all’esterno dell’alveo il materiale raccolto, a cominciare dalle numerose lamiere, dall’erpice diseppellito lo scorso anno e ridotto a pezzi per essere trasportabile e da diversi pneumatici. Tra i rifiuti scovati il più originale è sicuramente il telaio di una vespa, recuperato, non senza fatica, al termine della forra. Il materiale raccolto è stato infine veicolato fino ad un punto di raccolta segnalato all’ufficio comunale competente che si farà carico dello smaltimento. Visto il successo dell’iniziativa prevediamo di rendere un appuntamento fisso annuale una giornata di pulizia dei luoghi a noi più cari, siano essi forre o grotte, perché purtroppo l’inciviltà e l’incuria è arrivata davvero dappertutto»