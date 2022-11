Rissa in via Borghi a Gallarate, due feriti e indagini dei carabinieri

Gli ingredienti sono quelli che si presentano spesso: un alterco tra due persone, l’alcol che agita gli animi dei presenti, la lite “a due” che degenera in scontro di gruppo. È successo intorno alle 22.30 di martedì sera fuori da un bar in via Borghi, vicino alla stazione di Gallarate, con intervento di alcune unità polizia di Stato e carabinieri.

Gli agenti del commissariato (foto d’archivio) e i militari hanno riportato un po’ d’ordine separando i contendenti e calmando gli animi, mentre gli operatori di due ambulanze della Croce Rossa soccorrevano le due persone che hanno riportato ferite (lievi).

Toccherà ai carabinieri ricostruire con esattezza la dinamica, le indagini sono in corso. Da una prima ricostruzione, come dicevamo in apertura dell’articolo, sembrerebbe che la rissa sia nata da un diverbio tra due persone, a cui si sono poi associati altri nello scontro fisico.

Le due persone ferite sono state poi visitate in pronto soccorso a Gallarate e Busto. Sul posto ne è stata medicata anche una terza.

Tra piazza della stazione e via Borghi sono stati frequenti, anche recentemente, gli episodi di aggressioni e risse. Il caso più grave il 23 febbraio 2022, con due uomini accoltellati nel corso di una rissa tra due gruppi contrapposti.