Rita Macchi e Fabio Giorgi concludono il mandato alla materna Saporiti di Tradate: “Grazie per l’impegno e la competenza”

Cambio della guardia alla scuola materna Saporiti di Tradate. Rita Macchi (in rappresentanza della maggioranza consiliare) e Fabio Giorgi (in rappresentanza della minoranza) rispettivamente presidente e Vicepresidente hanno concluso il loro mandato.

Tra i molti ringraziamenti per il lavoro svolto quelli della lista civica “Partecipare sempre”.

«Volevamo fare i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la competenza dimostrata da entrambi – dicono Laura Cavalotti ed Ermanna Ferrario – Ci teniamo in particolare a ricordare il grande lavoro svolto in questi 30 anni da Rita Macchi, che inizialmente subentrò nel 1993 nel Consiglio di amministrazione della Fondazione come componente eletto dai genitori, al tempo della direzione di suor Agata Poli, e a seguire con nomina comunale, proposta negli anni successivi sia da parte dei gruppi di minoranza sia da quelli di maggioranza presenti in Consiglio comunale. Rita Macchi, instancabile e determinata ha saputo guidare la scuola promuovendo relazioni positive con tutti i soggetti coinvolti, ha saputo mettere al centro le famiglie e il valore dell’educazione degli allievi che frequentano e hanno frequentato questa scuola e che la vedono come una figura di riferimento. Sicuramente non sono mancati momenti più complessi e difficili come la gestione nel periodo della pandemia, ma con la sua determinazione e professionalità, insieme a tutto il Consiglio di amministrazione e al personale scolastico, Rita ha saputo essere una guida vigile, attenta e diligente, mettendo in primo piano il bene comune. Per questo la comunità di Tradate non finirà mai di ringraziarla».