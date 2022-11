Ritrovata l’auto del giovane travolto e ucciso in autostrada a Gallarate

La serata al discopub di Cassano Magnago con gli amici, poi l’uscita anticipata forse con l’intenzione di andare a casa e qualcosa che poi accade all’auto cui seguide la passeggiata fatale lungo la strada statale 336 della Malpensa.

È morto così Francesco Meazza l’ingegnere di 25 anni di Origgio falciato prima dell’alba di domenica dal una Peugeot 107 con a bordo due ventenni, ragazzo e ragazza, ancora sotto shock per l’accaduto: a loro è stato fatto in ospedale l’esame alcolemico che ha dato esito negativo.

Per tutta la giornata di domenica si sono rincorse le più diverse ipotesi non tanto sulla dinamica dell’incidente – avvenuto prima dell’alba quindi al buio in una zona dove il limite orario è dei 90 – quanto sulle ore che hanno preceduto la tragedia.

Un elemento importante, proprio per la ricostruzione di questo aspetto, è arrivato nel tardo pomeriggio di domenica col ritrovamento dell’auto di Francesco Meazza, una Toyota Yaris trovata incidentata in un’area boschiva di Cassano Magnago dalla polizia Stradale: è possibile che il ragazzo rimasto in panne abbia cercato di proseguire il suo viaggio a piedi, finendo in una strada pericolosissima, dove ha trovato la morte.

Indaga per omicidio colposo la Procura della repubblica di Busto Arsizio che ha disposto l’autopsia.