Roberto Maroni nel ricordo di Elio Fagioli, storico militante leghista di Saronno

Tra i tanti ricordi di Roberto Maroni di politici, amministratori, avversari politici e amici di sempre c’è anche quello di Elio Fagioli, storico militante leghista di Saronno, padre dell’ex sindaco della città Alessandro.

«Ci siamo incontrati tante volte, alle feste nella Bergamasca, a Varese, anche a Saronno. Ricordo la presentazione del suo libro – ricorda commosso Fagioli, classe 1946, con la voce spezzata dall’emozione -. Ci stava sempre a fare qualche battuta, a me non mancano mai e ci scambiavamo opinioni e commenti, anche sul Governo. Ho appena rivisto il video a Saronno per l’inaugurazione della sede saronnese, era un vero leghista».