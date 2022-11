Sabato 12 novembre la sfida cruciale allo Skorpions Field

Sembra assurdo parlare di sfida decisiva alla terza giornata di regular season, ma la gara in programma con i Leocorni, si gioca sabato 12 novembre allo Skorpions Field, con kick off fissato alle 18.30, ha proprio questo valore.

La sconfitta di Torino obbliga gli under 18 all’impresa contro quella che molti addetti ai lavori indicano come la favorita della conference: una squadra solida, organizzata, con un roster profondo costituito dalla fusione di tre settori giovanili, quelli di Rhinos, Daemons e Lions. Contro i Giaguari, gli Skorpions hanno lottato fino all’ultimo cercando di gettare il cuore oltre all’ostacolo, ma il roster corto, pesano in questo senso alcuni infortuni, ha finito per frustrare il tentativo di recupero dopo un primo tempo giocato leggermente sottotono.

Concetti che vengono confermati anche da Nicolas Principi che illustra il momento: “A Torino abbiamo pagato la necessità di utilizzare diversi giocatori nel doppio ruolo contro una squadra ben allenata e numericamente superiore. Siamo comunque orgogliosi di come i ragazzi hanno reagito alle difficoltà lottando con caparbietà fino all’ultimo secondo, senza mai cedere mentalmente. A parte il problema dell’organico ridotto, non ci sono altri elementi negativi e si notano, partita dopo partita, grandi miglioramenti da parte di tutti i giocatori. Contro i Leocorni studieremo con attenzione un game plan adattato alla situazione e butteremo in campo la nostra grande voglia di fare, sempre a testa alta.

La partita è decisiva in chiave play off e, al di là di quello che sarà il risultato finale, giocheremo sempre al massimo delle nostre potenzialità”.

Programma e classifica del campionato under 18

Sabato 12 novembre, ore 18.30 Skorpions Field – Vedano Olona Skorpions – Leocorni

Domenica 13 novembre, ore 16.00 C.S. Inzani – Parma Panthers – Giaguari

Classifica: Leocorni 2-0 Giaguari 2-1 Panthers e Skorpions 1-1 Seamen 0-3