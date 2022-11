Sabato 26 novembre anche a Varese si celebra la Giornata nazionale del Parkinson

In Italia sono circa 350 mila le persone affette dal Parkinson, malattia neurologica degenerativa, numero destinato ad aumentare. Nei prossimi 15 anni si stima che crescerà di quasi 10mila nuovi pazienti l’anno, di cui la metà colpiti ancora in età lavorativa.

Anche a Varese la mobilitazione è generale da parte dell’Associazione Parkinson Insubria onlus che da trent’anni si occupa di sensibilizzare pazienti e caregivers su come contrastare gli effetti di una malattia neurologica che coinvolge oltre 6000 famiglie tra la Città giardino e la sua provincia.

Due le iniziative per sabato 26 novembre: un convegno dalle ore 9.30 – in presenza e online – nella nostra sede di via Maspero su “Parkinson e alimentazione” ed un concerto musicale la sera al Salone Estense.

Nel convegno pratico neurologi ed esperti parleranno della miglior alimentazione del malato, come prevenire la disfagia (ovvero la difficoltà a deglutire) e come combatterla grazie alla riabilitazione logopedica. Si parlerà del fenomeno della scialorrea, eccessivo accumulo di saliva con difficoltà di deglutizione. Informazioni e link: info@parkinson-insubria.org

In serata, alle ore 20.30, la giornata nazionale Parkinson a Varese terminerà con un concerto musicale al Salone Estense, entrata libera: il duo varesino composto da Claudio Maccari e Paolo Pugliese eseguirà, con chitarre classiche dell’800, celebri brani di Bach, Beethoven, Scarlatti, Haydn, Carulli e Sor.

Il concerto è dedicato al ricordo di due neurologi prematuramente scomparsi: la prof. Emilia Martignoni di Varese e il dott. Giulio Riboldazzi di Busto Arsizio, due medici parkinsonologi molto amati all’ombra del Sacro Monte.