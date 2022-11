A sabato al via la festa patronale di Vergiate

Finalmente, dopo due anni di restrizioni dovuti alla pandemia da COVID-19, quest’anno sarà una festa patronale all’insegna della presenza senza più restrizioni, a Vergiate.

Si inizierà sabato 12 sera alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di San Martino con il concerto del Coro Harmonia, che quest’anno taglierà il traguardo dei 40 anni e per l’occasione coro e orchestra saranno accompagnati dagli “Amici della Musica” di Brendola (Vicenza).

Il concerto potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube della Comunità pastorale di Vergiate.

Domenica 13 novembre i festeggiamenti in onore del Santo Patrono proseguiranno alle ore 11.30 con la Santa Messa Solenne presieduta da don Fabrizio Crotta e accompagnata dalla corale parrocchiale che, quest’anno, compie 30 anni.

Piazza Matteotti e le vie attigue ospiteranno hobbisti, commercianti ed associazioni.

Per tutta la giornata si potrà visitare una mostra dedicata a Santa Madre Teresa di Calcutta; alle scuole medie sarà possibile visitare una mostra sull’astrofisica Margherita Hack.

Tra gli stand si ricorda soprattutto il banco solidale “Dividi il tuo mantello” per la raccolta di generi alimentari e di prima necessità che saranno poi distribuiti alle famiglie più bisognose.

Non mancheranno gli Alpini in Largo Lazzari dove sarà possibile acquistare delle ottime caldarroste e un buon vin brulé.

Il pomeriggio nel teatro dell’oratorio alle ore 15.30 si terrà un interessante appuntamento “Caffè con l’autore” ospite il dottor Alberto Pellai.

Ci saranno sempre in oratorio momenti di divertimento e giochi per bambini ed alle ore 16.00 merenda internazionale…

Lunedì 14 novembre a Somma Lombardo la veglia d’ingresso nel Tempo forte di Avvento.

Martedì 15 novembre nella parrocchia di San Martino a Vergiate la conclusione della festa patronale alle ore 18.00 con la celebrazione Eucaristica in ricordo dei defunti.