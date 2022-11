Sabato a Gallarate si accendono le luminarie e l’albero di Natale

Arriva il primo weekend di dicembre e anche a Gallarate si accendono le luci di Natale, con un momento di festa, anticipato anche dall’apertura della pista da ghiaccio, per il secondo anno allestita tutto intorno all’albero di Natale illuminato.

L’appuntamento è per sabato 3 dicembre: la pista sarà aperta già alle 15 per consentire di sfruttare già alcune ore del pomeriggio sui pattini, mentre l’albero di Natale sarà acceso alle 18.00.

«Ci saranno la musica del Corpo Musicale La Concordia e il vin brulè della Pro Loco» spiega l’assessore al commercioRocco Longobardi, che ha lavorato alla “piazza del Natale” insieme all’assessore allo sport Claudia Mazzetti, per la parte relativa alla pista.

Oltre all’albero, luce anche alle luminarie nelle vie del centro: «Quest’anno abbiamo scelto per le luminarie le sfere tridimensionali di sicuro effetto» aveva anticipato Longobardi già nelle settimane scorse, prima dell’installazione.

Rispetto al passato, le luci natalizie vengono accese una settimana dopo, per questioni di risparmio energetico, ma in questo allineandosi ad altre città che prevedono tempo natalizio più “compatto” (Torino, ad esempio, accende sempre le sue luminarie al primo weekend di dicembre).

L’accensione una settimana più avanti non è l’unico provvedimento di risparmio energetico – e quindi economico – preso quest’anno: «Le luci saranno accese un po’ più tardi e saranno spente un po’ prima» continua Longobardi. «All’interno dell’albero c’è il 25% in meno di Led, senza che l’effetto sia compromesso».

Anche quest’anno poi in via Manzoni via Mercanti ci saranno i “portali” con il nome della due strade del commercio.

L’inaugurazione della pista da ghiaccio

Sempre sabato, ma nel primo pomeriggio, è prevista l’inaugurazione della pista da ghiaccio, che sarà “inaugurata” alle 15 con una esibizione di pattinatrici della Ice Emotions e poi sarà disponibile – nella giornata di sabato – fino alle 17.30 (essendoci poi l’accensione dell’albero).

In seguito la pista apre alle 9 e va avanti fino a tarda sera, anche mezzanotte se c’è domanda.

Il Mercatino solidale e il Villaggio di Babbo Natale in piazza a Gallarate

Dopo il weekend di accensione delle luci, all’8 dicembre un altro bel momento: la giornata di mercatino solidale e del “villaggio di Babbo Natale.

Nel giorno dell’Immacolata il Comitato Commercianti Centro Cittadino in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio organizza il tradizionale Mercatino Solidale di Natale coinvolgendo le associazioni e i comitati di Gallarate per la raccolta fondi.

Quest’anno saranno presenti Banca del Tempo, Comitato Genitori 2C, 4Exodus, Gattaland, Iris accoglienza, Agesci Gallarate, Agamica, Croce Rossa Italiana, il Melo, Auser e Aido

Il mercatino aprirà alle ore 10.00 e rimarrà aperto fino alle 19.00

Presente il gazebo di raccolta delle “Scatole di Natale”

Al “Villaggio di Babbo Natale” in piazza Libertà vedrà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 il momento di consegna della letterina a Babbo Natale. Mentre dalle 15.00 alle 18.00 ci saranno in piazza anche Truccabimbi e Giocoliere.