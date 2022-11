Salvarsi da una vita di violenze, un film in biblioteca a Caronno Varesino

La biblioteca di Caronno Varesino celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con un’installazione davvero suggestiva. Rosso il colore dominante, quello scelto universalmente per ricordare le donne uccise da mariti, padri fidanzati, a volte anche figli.

Per riflettere sul tema questa sera, alle ore 21, in biblioteca verrà proiettato il film ” La vita che verrà “, dove si intersecano voci ed esperienze, soggettività e ferite che si incontrano traendo beneficio dalla reciproca condivisione.

La storia è quella di Sandra, sposata con un uomo violento dal quale però riesce a fuggire con le sue due figlie e con l’aiuto di persone a lei vicine riesce a ricostruirsi una vita, facendo anche fronte alle minacciose ingerenze dell’ex marito. Un film che parla di violenza subita ma anche di riscatto. Seguirà analisi del film a cura di Andrea Faranda, studente in ambito cinematografico.

«Nonostante l’accresciuta sensibilità i numeri non migliorano e in Italia una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio – commenta il sindaco Raffaella Galli – . Viene uccisa per il suo essere donna, per il ruolo che le viene assegnato, ruolo di sottomissione. Le forme di violenza sono diverse e di vario grado, psicologica, fisica, economica o sessuale. L’appello alle donne che subiscono queste violenze è di rompere il muro del silenzio, di dare il vero nome a quello che subiscono che non è accettabile e non è la normalità. Il senso di questa serata in biblioteca è questo: riflettere e dare coraggio».