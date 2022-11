Salvato da Dimensione Animale Luino oggi Whisky cerca una famiglia da amare

Lo avevano portato ad addormentare, il suo corpo era segnato da importanti piaghe, infezioni mal curate e da una grave malnutrizione. La sua vita poteva finire pochi minuti dopo il suo arrivo alla clinica ma i veterinari non se la sono sentita e così hanno chiamato Dimensione Animale Luino-ODV, associazione che dal 1997 opera sul territorio con l’obiettivo di assistere cani e felini in difficoltà, di battersi contro i maltrattamenti, di ottenere maggior rispetto per loro. Un percorso, o meglio una missione, molta impegnativa atta a regalare una vita migliore agli amici a 4 zampe.

«Quando ci hanno chiamato per Whisky abbiamo detto subito di sì e così è entrato a far parte della nostra grande famiglia – raccontano dall’associazione -. La situazione quando è arrivato è apparsa subito gravissima. Le piaghe erano svariate ed interessavano soprattutto le zampe, addirittura si temeva si potessero staccare i polpastrelli. La magrezza era impressionante, whisky pesava solo 26 chili».

Ma grazie all’amore e alla dedizione delle volontarie, sotto lo stretto controllo dei veterinari con i quali si è avviato un percorso di cura, Whisky ha iniziato a sentirsi meglio. «La voglia di reagire a Whisky non è mai mancata e quella che sembrava un’ardua salita, grazie alla sua dolcezza e al suo amore incondizionato si è rivelato uno splendido percorso insieme – continuano -. Le piaghe sono quasi tutte rimarginate e in sole tre settimane ha già preso 4kg, tanto è vero che ha iniziato a godersi le prime passeggiatine nei dintorni del canile».

La strada è ancora lunga ma whisky ce la sta mettendo tutta per guarire e trovare una famiglia dove passare il Natale, una famiglia che questa volta lo ami per sempre.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina Facebook dell’associazione: Dimensione Animale Luino – ODV